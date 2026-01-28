Jogadores do Velo Clube comemoram gol contra a Ponte Preta em Campinas. Foto: Guilherme Figueiredo

Confira os confrontos sorteados e o novo regulamento da competição nacional

A Copa do Brasil 2026 definiu nesta quarta-feira (28), em sorteio realizado no Rio de Janeiro, os confrontos da primeira e da segunda fase da competição.

O Velo Clube já conhece seu adversário no mata-mata nacional. O torneio deste ano apresenta um novo formato e um número recorde de participantes.

A edição da Copa do Brasil 2026 contará com 126 clubes. O sistema de disputa prevê entradas alternadas das equipes ao longo das fases iniciais.

Novo regulamento e recorde de clubes

A competição começa com 28 equipes na fase inicial. Outros 78 times entram diretamente na segunda fase, enquanto quatro clubes integram o torneio na terceira etapa.

Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro iniciam a participação apenas na quinta fase. A maioria dos confrontos será decidida em partida única, inclusive a grande final.

O formato de ida e volta na Copa do Brasil 2026 será adotado apenas na quinta fase, oitavas de final, quartas de final e semifinais.

Velo Clube joga fora de casa na 1ª fase

Na primeira fase, o sorteio desta quarta-feira definiu os mandos de campo. O Velo Clube enfrentará o Vasco-AC, fora de casa, em um duelo eliminatório valendo a vaga.

Confira os confrontos da 1ª fase (times à esquerda jogam em casa):

Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS

Ivinhema-MS x Independente-AP

Baré-RR x Madureira-RJ

Gama-DF x Monte Roraima-RR

Galvez-AC x Guaporé-RO

Vasco-AC x Velo Clube-SP

Araguaína-TO x Primavera-SP

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Betim-MG x Piauí-PI

América-SE x Tirol-CE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Primavera-MT x Bragantino-PA

Definições para a 2ª fase do torneio

Na segunda fase da Copa do Brasil 2026, novos clubes entram na disputa em jogo único. Veja alguns dos confrontos já desenhados pelo sorteio:

América-MG x vencedor de América-SE x Tirol-CE

Ivinhema-MS x vencedor de Independente-AP x Volta Redonda-RJ

América-RN x Grêmio Sampaio-RR

Anápolis-GO x Cianorte-PR

Sampaio Corrêa-RJ x vencedor de Desportiva-ES x Sport

Ypiranga-RS x vencedor de Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS

Matéria em atualização