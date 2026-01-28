Confira os confrontos sorteados e o novo regulamento da competição nacional
A Copa do Brasil 2026 definiu nesta quarta-feira (28), em sorteio realizado no Rio de Janeiro, os confrontos da primeira e da segunda fase da competição.
O Velo Clube já conhece seu adversário no mata-mata nacional. O torneio deste ano apresenta um novo formato e um número recorde de participantes.
A edição da Copa do Brasil 2026 contará com 126 clubes. O sistema de disputa prevê entradas alternadas das equipes ao longo das fases iniciais.
Novo regulamento e recorde de clubes
A competição começa com 28 equipes na fase inicial. Outros 78 times entram diretamente na segunda fase, enquanto quatro clubes integram o torneio na terceira etapa.
Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro iniciam a participação apenas na quinta fase. A maioria dos confrontos será decidida em partida única, inclusive a grande final.
O formato de ida e volta na Copa do Brasil 2026 será adotado apenas na quinta fase, oitavas de final, quartas de final e semifinais.
Velo Clube joga fora de casa na 1ª fase
Na primeira fase, o sorteio desta quarta-feira definiu os mandos de campo. O Velo Clube enfrentará o Vasco-AC, fora de casa, em um duelo eliminatório valendo a vaga.
Confira os confrontos da 1ª fase (times à esquerda jogam em casa):
- Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
- Ivinhema-MS x Independente-AP
- Baré-RR x Madureira-RJ
- Gama-DF x Monte Roraima-RR
- Galvez-AC x Guaporé-RO
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Araguaína-TO x Primavera-SP
- Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
- Betim-MG x Piauí-PI
- América-SE x Tirol-CE
- Santa Catarina x IAPE-MA
- Porto-BA x Serra Branca-PB
- Maguary-PE x Laguna-RN
- Primavera-MT x Bragantino-PA
Definições para a 2ª fase do torneio
Na segunda fase da Copa do Brasil 2026, novos clubes entram na disputa em jogo único. Veja alguns dos confrontos já desenhados pelo sorteio:
- América-MG x vencedor de América-SE x Tirol-CE
- Ivinhema-MS x vencedor de Independente-AP x Volta Redonda-RJ
- América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Sampaio Corrêa-RJ x vencedor de Desportiva-ES x Sport
- Ypiranga-RS x vencedor de Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
Matéria em atualização