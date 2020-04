Em 25 de abril é comemorado o Dia do Contabilista, data firmada em maio de 1926 pelo contador senador João Lyra Tavares, patrono dos profissionais da contabilidade e conhecido no segmento por sua dedicação em regulamentar a profissão contábil no País, foi transformado, em 2012, por determinação do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, órgão máximo da Classe, em Dia do Profissional da contabilidade, ou Dia da contabilidade, tendo como argumento conglomerar todas as datas da Classe para homenagear as atividades pertencentes às Ciências Contábeis.

Segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, no Brasil, hoje, há quase 520 mil profissionais contábeis em atividade e mais de 67 mil empresas do ramo desempenhando as funções de contadores, auditores, professores, pesquisadores, peritos, assistentes, empresários, técnicos em contabilidade, analistas e muitos outros profissionais que se originam dos bancos das instituições de ensino contábil.

Aqui em Rio Claro, a APESCC – Associação Profissional de Empresas Contábeis e Contabilistas de Rio Claro, com seu novo presidente, o contabilista e administrador de empresas, sócio e consultor empresarial da Consult Soluções Empresariais, Arnon Henrique Marchioni, entende que o momento é crucial para o segmento, por causa da velocidade das mudanças que estão acontecendo neste momento na economia. É a profissão-chave que está fazendo a diferença neste momento junto aos empresários, que estão sendo obrigados a se adaptar a inúmeras medidas provisórias. Neste dia especial, Arnon fala sobre isso:

JC – Qual a diferença entre o Contabilista e o Contador?

Arnon Marchioni – A diferença é simples: contador é aquele que tem a formação de nível superior em Ciências Contábeis, e contabilista se refere à classe profissional contábil em geral, inclusive o técnico em contabilidade.

JC – Qual a importância da Associação e o que ela faz para a categoria?

Arnon Marchioni – A APESCC tem objetivo de congregar os profissionais contábeis na busca de melhoria da qualidade profissional e dos serviços prestados pela classe, instrução e treinamentos; como também ser uma interlocutora entre os escritórios e os órgãos públicos.

JC – Qual o papel do presidente na Associação? Existem projetos de melhorias e inovações dentro do tempo em que estiver exercendo esse cargo?

O foco é coordenar as atividades da associação e fazer a ponte entre as demais entidades congraçadas: CRC, SESCON, AESCON; Órgãos Públicos: Federal, Estadual e Municipal como também as outras entidades de classe. Existem diversos projetos em andamento, principalmente no contexto de educação ao profissional contábil e aos empresários, inclusive em parceria com a ACIRC.

JC – De que forma o trabalho do contabilista pode ajudar uma empresa?

Arnon Marchioni – Atuando como um consultor e orientando para as melhores práticas de mercado ao cliente, como também identificando os riscos inerentes às atividades empresariais.

JC – Em quais situações os empresários podem contar com a assessoria do contabilista?

Arnon Marchioni – Essa é uma pergunta muito interessante, o contabilista deve ser o primeiro profissional a ser consultado quando um empresário tem o interesse de empreender. O motivo dessa afirmação é simples: ele tem o conhecimento para auxiliar em todo o processo de viabilidade do negócio – estrutura de capital e valores de investimentos; local que atenda à legislação vigente; legalização da empresa; orientação de oportunidades e riscos de negócios; como também as necessidades técnicas tributárias, contábeis e financeiras que o novo empreendimento irá exigir. Da mesma forma, com o acompanhamento da empresa já em funcionamento, o contabilista é um consultor técnico na gestão da empresa e deve ter a postura de aconselhamento.

JC – Qual a importância do trabalho do contabilista nestes últimos dias em que estamos vivendo essa pandemia?

Arnon Marchioni – A importância é extremamente alta, visto que o contador atua como um consultor financeiro e empresarial e tem a possibilidade de dar grande auxílio para o empresário na gestão do fluxo de caixa da empresa, melhoria de processos internos e de custos, gestão dos tributos e planejamento financeiro para fins de captação de capital em instituições financeiras. Ainda podemos falar sobre o tema trabalhista, foram emitidas diversas legislações na tentativa de preservar os empregos. Vale a pena ressalvar que, diante da situação da Covid-19, entre março e abril de 2020 foram editadas 33 medidas provisórias e outras dezenas de decretos. O profissional contábil tem a necessidade de estudo desse material e fornecer orientações aos empresários na busca de saneamento das adversidades do presente momento e evitar a falência das empresas, como também na preservação dos empregos. É ele que cuida da dor de cabeça das empresas.