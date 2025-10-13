Rodrigo Tognini, CEO e cofundador da Conta Simples com o mascote do time (Foto: Melina Knolow)

Fintech chega para patrocinar, realizar a gestão de despesas e desenvolver a marca do tradicional clube brasileiro

A Conta Simples, maior plataforma B2B de gestão de despesas do Brasil, investe R$ 1,2 milhão e se torna o patrocinador master e assume a gestão financeira do Rio Claro Basquete, marcando o retorno do clube à NBB após dois anos fora do campeonato por dificuldades financeiras. O time é um dos mais tradicionais da categoria no Brasil, somando vários títulos nacionais e estaduais nas últimas décadas. No entanto, estava afastado das quadras desde 2023. É justamente o foco em solucionar essa questão que permitiu o seu retorno à liga NBB e a nova parceria com a fintech.

Agora, a equipe passa a se chamar Conta Simples Rio Claro e conta com a empresa para fazer a sua gestão financeira, a primeira fintech com foco em B2B a patrocinar um time da NBB. Terá participação ativa no conselho do clube e envolvimento direto em decisões estratégicas ao lado da ABCD Bandeirantes, associação que geriu o Rio Claro até então e segue na administração. Esse movimento também é apoiado por outros investidores.

Segundo o CEO e cofundador da Conta Simples, Rodrigo Tognini, a fintech assume o papel de “CFO do time”, trazendo ferramentas digitais e práticas corporativas avançadas para a gestão esportiva. “Mais do que patrocinar, queremos ajudar a escrever um novo capítulo do esporte brasileiro. Isso passa por metas como assegurar previsibilidade de fluxo de caixa, estruturar um planejamento orçamentário eficiente e otimizar investimentos em atletas e infraestrutura”, diz.

O presidente do ABCD Bandeirantes, Marcelo Tamião, reforça a importância desse profissionalismo na gestão financeira: “A administração do Rio Claro sempre foi composta por pessoas responsáveis, mas também tinha muitos desafios de organização e planejamento. Vimos que precisávamos olhar para as finanças do clube de outro jeito para crescer de forma sustentável. É com essa mentalidade que retornamos à elite do basquete nacional”, complementa.



A missão da Conta Simples é também impulsionar o crescimento sustentável do clube, criando condições para atrair novos patrocinadores e parceiros. “O clube se torna ainda mais atraente para marcas que buscam associar sua imagem a um projeto sólido, com transparência, credibilidade e forte conexão emocional com o público”, reforça Tognini.

Ainda vale destacar que a chegada da Conta Simples traz diversas outras novidades, como o naming rights do time, redefinindo seu logo e um terceiro uniforme em preto e detalhes verdes – cores tradicionais da fintech. Além disso, teremos ativações durante os jogos (desafios com torcedores, mascote entregando brindes, música e dança nos intervalos, etc.) e um setor exclusivo de relacionamento em camarotes e cadeiras especiais.

“Rio Claro é a cidade do basquete, o que nos motivou a reconstruir a marca para ressaltar essa identidade e aproximar todos os envolvidos no ecossistema do time”, pontua Tognini. “Esse é o início de uma nova história, que traz oportunidades incríveis para torcedores, atletas e patrocinadores”, completa.

CEO, ex-jogador e apaixonado por basquete

O impacto dessa movimentação ganha um sabor ainda mais especial pela presença de um personagem específico: o próprio Tognini. Criado na cidade de Rio Claro (SP), o CEO da Conta Simples já foi jogador de basquete e atuou por mais de 7 anos pelas equipes de base de Rio Claro, além de ter passagens pela seleção brasileira juvenil.

Dos 12 aos 18 anos, ele mergulhou em treinos e partidas que depois acabaram levando-o para o caminho do empreendedorismo. De acordo com o empresário, o esporte foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso na função executiva e trouxe ensinamentos valiosos para o cargo que ocupa hoje. Por exemplo, a famosa “Mamba Mentality”, filosofiade Kobe Bryant, ex-jogador da NBA falecido em um acidente de helicóptero em 2020, segue como uma inspiração para o brasileiro.

“Kobe não só traduziu muito do que é preciso para ser um atleta de alta performance, mas também do que qualquer um precisa para se destacar na vida”, explica Tognini. “Características como dedicação, ética, clareza de propósito e disciplina podem fazer as pessoas chegarem mais longe e, definitivamente, foram essenciais para eu estar onde estou hoje. Por isso, considero essa parceria com o Rio Claro uma carta de gratidão e algo que vai além de um contrato: é a conexão de paixão e negócios”, completa.

Impacto no mercado esportivo

Outro ponto importante com a formação do Conta Simples Rio Claro é a tendência de mudança na gestão de clubes brasileiros. Orçamentos limitados, falta de transparência, alta dependência de patrocinadores pontuais e ausência de processos profissionais são barreiras históricas em times nacionais, mas a modernização administrativa e a inovação já se manifestam como sinais de uma transformação no setor.

Especialmente no futebol brasileiro, há alguns exemplos claros. É o caso do Red Bull Bragantino, que se tornou um clube-empresa ao se unir com a multinacional de bebidas energéticas e conseguiu aumentar o faturamento, realizar novos investimentos, elevar o valor de marca e ser um time mais competitivo na Série A do Brasileirão. Ou ainda é possível citar o Mirassol, surpresa da edição de 2025 do mesmo campeonato, que trouxe empresários para dentro de casa para ajudar no controle e organização de gastos.

“Ressaltar para o mercado esportivo que a iniciativa privada pode contribuir para solucionar dores antigas é uma das nossas prioridades no movimento Conta Simples Rio Claro”, enfatiza Tognini. “É importante que as pessoas enxerguem o esporte como um negócio. Queremos manter o time estável na liga, inspirar outros clubes a profissionalizar a gestão e provar que ela vence o jogo — dentro e fora das quadras”, conclui.

Sobre a Conta Simples

A Conta Simples é a principal plataforma de gestão de despesas corporativas do Brasil. Com o propósito de fornecer organização, controle e inteligência para as empresas, a marca soma simplicidade e tecnologia para multiplicar o impacto dos times financeiros por meio de suas soluções, que vão desde os múltiplos cartões até um completo sistema de gestão de despesas.

Com mais de seis anos de atuação no mercado, a Conta Simples é uma das maiores fintechs em termos de usuários e volume transacionado. Ao todo, são mais de 30 mil clientes ativos, além de mais de 700 mil cartões criados e cerca de R$ 50 bilhões em volume transacionado desde o início da sua história. Em 2024, a Conta Simples foi reconhecida como uma das 100 fintechs mais promissoras do mundo pela CB Insights, lista que identifica empresas que estão transformando o cenário financeiro global.