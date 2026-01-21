Fermin, do Conta Simples Rio Claro, foi o destaque da partida. Foto: Bruno Ulivieri/Basket Osasco

Com cesta decisiva no último segundo, o Conta Simples Rio Claro superou o Osasco em confronto direto e ganha fôlego na disputa contra o rebaixamento

Nesta terça-feira (20), o Conta Simples Rio Claro foi até o Ginásio Geodésico enfrentar o Basket Osasco em um confronto direto e extremamente decisivo na briga contra o rebaixamento. Em uma partida marcada pelo equilíbrio, o time rio-clarense garantiu a vitória nos instantes finais.

Domínio inicial e reação do adversário

O Conta Simples Rio Claro começou no ataque pressionando e venceu o primeiro quarto por 23 a 13. A equipe chegou a abrir 17 pontos de vantagem sobre o Osasco, demonstrando superioridade técnica no início do duelo.

No entanto, o time da casa conseguiu se recuperar e virar a partida durante o segundo quarto. Mesmo com a pressão adversária, o Leão retomou a liderança e encerrou o primeiro tempo vencendo por 39 a 38.

Dificuldades e decisão no último período

No terceiro quarto, os dois ataques tiveram dificuldades de pontuação. Ainda assim, o Conta Simples Rio Claro venceu o período por 19 a 14, entrando no último quarto com uma vantagem de seis pontos no placar.

O período final foi dramático, com o Basket Osasco se lançando ao ataque. Com a partida empatada em 71 a 71 faltando 32 segundos, Fermin acertou uma bola de três essencial para o time de Rio Claro. O adversário voltou a empatar faltando 14 segundos, mas na última posse, Matheus Bonfim enterrou a bola após jogada de Gemadinha, selando a vitória.

Destaques e próximos compromissos do Leão

O jogador Fermin foi o grande destaque do jogo, terminando a partida com 21 pontos e 7 assistências. O resultado positivo dá confiança ao elenco para a sequência da temporada.

O Conta Simples Rio Claro volta à quadra somente no dia 3 de fevereiro. O compromisso será contra o Caxias do Sul, no Ginásio do Felipão, às 20h, contando com o apoio da torcida local.