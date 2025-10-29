Time rio-clarense supera o Paulistano por 89 a 87 e se prepara para enfrentar o Basket Osasco com transmissão ao vivo do JC
O Conta Simples Rio Claro venceu o Paulistano/CORPe por 89 a 87, na noite de segunda-feira (28), no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, pelo NBB Caixa 2025/26. A partida teve alternância no placar e foi definida nos instantes finais com um toco de Bonfim, que assegurou o resultado favorável à equipe da casa.
O Paulistano iniciou a partida com melhor aproveitamento e venceu o primeiro quarto por 32 a 21, mantendo o controle até o intervalo, quando o placar marcava 52 a 39. No segundo tempo, o Rio Claro reagiu e virou o jogo ao vencer o terceiro quarto por 26 a 10, com destaque para Rikalo, autor de 23 pontos, e Scott, que somou 22 pontos e 11 rebotes.
No período final, o Paulistano voltou a equilibrar as ações e venceu o quarto por 25 a 24, mas não conseguiu reverter a vantagem. Com o placar em 89 a 87, Bonfim fez o toco que garantiu a vitória rio-clarense. Além do lance decisivo, o atleta também contribuiu com 13 rebotes.
Pelo lado do Paulistano, os principais pontuadores foram Siewert, com 18 pontos, Demétrio, com 17, e Hunter, com 16.
Após enfrentar o Paulistano, o Conta Simples Rio Claro recebe o Basket Osasco, em mais uma partida válida pelo NBB 2025/26. Na próxima quinta-feira (30), às 20h, o jogo terá transmissão ao vivo, exclusiva e com imagens do JC e Caprem Construtora, a partir das 19h45, nos canais do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.