Leão domina o Cruzeiro no Ginásio Felipe Karam, vence por 99 a 77 e alcança a segunda vitória na temporada do NBB CAIXA

O Conta Simples Rio Claro venceu o Cruzeiro Basquete por 99 a 77 na noite de quarta-feira (12), no Ginásio Felipe Karam, em partida válida pela temporada 2025/26 do NBB CAIXA. O Leão controlou o jogo desde o início e construiu vantagem nos dois primeiros quartos, administrando o resultado até o final.

O bósnio Marko Rikalo foi o principal pontuador do confronto, com 22 pontos, enquanto o norte-americano Stanley Scott alcançou um duplo-duplo, com 17 pontos e 15 rebotes. Pelo lado mineiro, o também norte-americano Isaac Thornton anotou 15 pontos.

De acordo com dados da Liga Nacional de Basquete, o Conta Simples Rio Claro teve 50% de aproveitamento nos arremessos gerais (99/197) e 81% nos lances livres. A equipe também se sobressaiu nos rebotes, com 42 contra 20 do Cruzeiro.

Com o resultado, o Leão soma agora duas vitórias em oito partidas, igualando a campanha do adversário, que tem o mesmo número de triunfos e derrotas. O próximo compromisso do Conta Simples Rio Claro será na sexta-feira (14), contra o Mogi Basquete, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Brasília Basquete, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson.