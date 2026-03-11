Em partida equilibrada em Campina Grande, o Rio Claro Basquete demonstrou poder de reação, mas acabou derrotado por 82 a 77

Na noite desta terça-feira, o Conta Simples Rio Claro enfrentou a Unifacisa na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB). Em um confronto marcado pela intensidade, a equipe rio-clarense acabou derrotada pelos donos da casa pelo placar de 82 a 77.

O início da partida foi de forte pressão dos mandantes, que aproveitaram o bom momento ofensivo para abrir vantagem. A Unifacisa fechou a parcial do primeiro quarto em 28 a 16, impondo dificuldades ao time paulista.

Reação e equilíbrio na quadra

No segundo período, o Conta Simples Rio Claro conseguiu reagir ao ajustar a defesa e diminuir o ritmo ofensivo do adversário. A equipe venceu o quarto por 23 a 20, indo para o intervalo com o placar de 48 a 39 favorável aos paraibanos.

A reação ganhou força na volta do intervalo, liderada pelo ala-armador Arthur Costa. Com três arremessos convertidos de três pontos seguidos, o jogador impulsionou o crescimento da equipe no jogo.

Decisão nos instantes finais

O time de Rio Claro buscou o empate em 57 a 57, mas a Unifacisa reorganizou sua defesa após um pedido de tempo. Mesmo assim, o Rio Claro venceu o terceiro quarto por 24 a 20, mantendo o duelo aberto em 68 a 63.

Nos minutos finais, o jogo tornou-se ainda mais tenso, com muitas faltas e lances livres. O Rio Claro brigou por cada posse de bola e ameaçou a virada, mas a equipe da casa segurou a vantagem nos instantes decisivos.

Agora, o Conta Simples Rio Claro volta suas atenções para o próximo compromisso pelo NBB. A equipe enfrenta o Basquete Cearense nesta sexta-feira, fora de casa, em busca de recuperação na tabela.