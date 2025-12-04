Leão volta a jogar no Felipe Karan. Foto: Diego Reis/LNB

Leão recebe o Unifacisa hoje (4), às 20h, no Ginásio Felipe Karan. Equipe de Rio Claro fará os três próximos jogos em casa, na reta final do primeiro turno

Após uma semana de pausa para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias, o NBB retorna, com o próximo compromisso do Leão sendo hoje (4), diante do Unifacisa.

A partida ocorre no Ginásio Felipe Karan, a partir das 20h, e será a primeira da sequência de três jogos que o Conta Simples Rio Claro fará em casa.

O Unifacisa vem de derrota para o Franca por 93 a 81. Atualmente o time de Campina Grande, na Paraíba, ocupa a 10ª colocação no NBB, com cinco vitórias e cinco derrotas em 10 partidas disputadas.

Além disso o rival desta noite poderá ter estreia em quadra pois, o Unifacisa anunciou a contratação do armador argentino Fermín Thygesen, de 27 anos, que chega para repor a ausência do americano Kendall Anthony, que sofreu uma lesão na coxa.

Já o Conta Simples Rio Claro volta a jogar no Felipão após passar por uma sequência de três jogos no Rio de Janeiro.

Na última partida, o Leão venceu o Vasco da Gama por 84 a 81 em São Januário, conquistando seu primeiro triunfo fora de casa no NBB 2025/26.

O time ainda ocupa a 17ª colocação, conquistando três vitórias em doze partidas, e estando próximo a zona de rebaixamento, mas conta com o apoio da torcida para conquistar mais vitórias na reta final desse primeiro turno do NBB.

Ingressos

No último sábado (30), o Leão e o site total ticket abriram a bilheteria para os três próximos jogos no Ginásio Felipe Karan.

Leão promoverá ação solidária

No próximo sábado (6) haverá o jogo do Conta Simples Rio Claro contra o Basquete Cearense, às 18h.

A partida contará com uma ação solidária, promovida pela Prefeitura de Rio Claro e o Leão.

Para participar, os torcedores que irão ao Felipão nesse sábado (6), devem levar pelúcias em bom estado, que serão destinadas para instituições sociais na cidade.

Durante o jogo haverá o aviso para os torcedores arremessarem suas pelúcias.