O Conta Simples Rio Claro recebe o Minas hoje(8) às 17h45, e o Jornal Cidade e a Caprem Construtora transmitem com exclusividade, ao vivo no YouTube e Facebook

Hoje (8) a equipe do Conta Simples Rio Claro recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Felipe Karan. A partir das 17h45 o Jornal Cidade de Rio Claro, em parceria com a Caprem Construtora, fará a transmissão com exclusividade, ao vivo e com imagens de mais um grande jogo do NBB 2025/26.

Para os torcedores do Leão que quiserem apoiar o time, a transmissão será realizada nos canais do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.

O Conta Simples Rio Claro precisará contar com o fator casa para vencer esse grande desafio, pois o Minas vive um excelente início de NBB, vencendo seus seis primeiros jogos, inclusive com resultados impactantes com triunfos sobre o atual campeão Franca e o novo clássico mineiro com o Cruzeiro.

