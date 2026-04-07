Leão supera desvantagem de 14 pontos no Paraná e confirma classificação antecipada para a próxima fase da competição
O Conta Simples Rio Claro conquistou uma vitória heróica na noite desta segunda-feira (6) contra o Pato Basquete, no Paraná. Com o placar final de 78 a 70, o time rio-clarense garantiu matematicamente sua vaga nos playoffs, impedindo que o adversário paranaense o alcance na tabela de classificação.
A partida começou favorável aos donos da casa, que fecharam o primeiro período vencendo por 17 a 13. No segundo quarto, o Pato Basquete manteve o domínio e ampliou a vantagem ao vencer a parcial por 21 a 16, indo para o intervalo em situação confortável.
Reação do Leão e brilho de Gemadinha e Scott
O cenário parecia crítico durante o terceiro período, quando o Pato abriu 14 pontos de vantagem, a maior diferença do jogo. No entanto, foi neste momento que o Leão iniciou sua reação. Ao entrar no último quarto com o placar desfavorável em 58 a 49, a equipe rio-clarense contou com o protagonismo de Gemadinha e Scott.
A dupla liderou a arrancada final, combinando para 37 pontos em toda a partida. A virada definitiva veio pelas mãos de Scott, faltando sete minutos para o fim do jogo. O Conta Simples Rio Claro sustentou a liderança até o apito final, celebrando a classificação para os playoffs logo em sua primeira temporada após o retorno às quadras.
Agora, o time se prepara para dois grandes desafios em casa, no Ginásio Felipe Karam. O Leão enfrenta o Franca no próximo domingo (12), às 11h, e recebe o Bauru na quinta-feira (16), às 18h30.