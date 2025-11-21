Foto: Wallace Lima/BFR

Equipe rio-clarense começa melhor, mas é superada na virada do segundo quarto no Ginásio Oscar Zelaya

O Conta Simples Rio Claro foi derrotado pelo Botafogo por 74 a 61 na noite de quinta-feira (20), em partida válida pelo NBB 2025/26 realizada no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.

O time rio-clarense abriu vantagem no primeiro quarto, fechando em 23 a 19. No segundo período, porém, o Botafogo conseguiu a virada ao marcar 13 a 7, levando a partida ao intervalo com o placar invertido.

No terceiro quarto, o Botafogo ampliou a diferença ao fazer 24 a 17. No período final, novamente os donos da casa levaram a melhor, com 18 a 14, consolidando o placar final.

O principal pontuador do Conta Simples Rio Claro foi Gemadinha, que terminou o jogo com 29 pontos e 9 rebotes. Pelo Botafogo, Matheusinho anotou 32 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências.

MARATONA NO RIO DE JANEIRO

Após o duelo contra o Botafogo, o Conta Simples Rio Claro seguirá no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo que é líder da competição e perdeu ontem (20) para o Brasília Basquete por 83 a 85. O confronto acontece no próximo sábado (22), às 17h, e na próxima terça (25), o Leão visita o Vasco da Gama, às 20h.

Confira abaixo a classificação

Crédito: Site NBB
