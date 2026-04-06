Leão foi superado pelo Pato no 1º turno por 109 a 101 (Foto: Filipo Ferrari/LNB)

Leão joga fora de casa nesta segunda-feira (6) e pode garantir classificação antecipada com vitória no Paraná

Nesta segunda-feira (6), o Conta Simples Rio Claro entra em quadra para um desafio decisivo contra o Pato Basquete, às 19h30, no Ginásio do Sesi. A partida, válida pelo NBB e realizada em Pato Branco (PR), é fundamental para as pretensões do time rio-clarense, que pode sacramentar sua classificação para os playoffs em caso de vitória.

O Leão chega ao confronto precisando retomar o caminho das vitórias. Atualmente, a equipe não vive seu melhor momento na competição, vindo de uma sequência de três derrotas consecutivas, todas ocorridas dentro de casa, no Ginásio Felipe Karam.

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Adversário pressionado e próximos passos do Rio Claro

O adversário paranaense vive uma crise ainda mais profunda. O Pato Basquete soma sete derrotas seguidas e não vence desde o dia 12 de fevereiro, quando superou o Botafogo. Ocupando a 17ª colocação, a equipe de Pato Branco está fora da zona de classificação e joga sob forte pressão diante do Conta Simples Rio Claro.

Após o duelo desta noite, o elenco rio-clarense voltará suas atenções para um grande clássico regional. O próximo compromisso do Conta Simples Rio Claro será contra o Franca, no próximo domingo (12), às 11h, buscando fortalecer sua posição na tabela antes do início da fase eliminatória.