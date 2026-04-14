Foto: Filippo Ferrari

Leão mostrou força em casa no Ginásio Felipe Karam, com destaques para Gemadinha e Thygesen, e agora foca no Bauru Basket

Nesse domingo (12), o Conta Simples Rio Claro enfrentou o SESI Franca, no Ginásio Felipe Karam, pela penúltima rodada da 1ª fase do NBB. A equipe rio-clarense entregou um jogo competitivo contra o líder da primeira fase, mas foi superada por 92 a 82.

Com o Felipão cheio, o Leão começou pressionando no ataque e venceu o primeiro quarto por 22 a 21, indicando uma partida acirrada. No segundo quarto, a equipe visitante reagiu, virou o placar com Bennett logo no primeiro ataque e, comandada por Georginho de Paula, o Franca foi para o intervalo vencendo por 51 a 37.

No terceiro período, o Conta Simples Rio Claro voltou com ataque e defesa ajustados, conseguindo diminuir a desvantagem para dez pontos, finalizando o período em 72 a 62. Por grande parte do último quarto, o Franca administrou a vantagem, mas, faltando três minutos, o Leão cortou a diferença para seis pontos. Contudo, Georginho voltou a se destacar, marcando pontos que recuperaram a vantagem do SESI Franca e encerraram a partida em 92 a 82.

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Destaques individuais e cenário na tabela

Apesar da derrota, a dupla de armadores do Conta Simples Rio Claro teve um bom desempenho, com 20 pontos anotados por Gemadinha e 22 do argentino Fermín Thygesen. O cestinha do jogo foi o armador adversário, Georginho de Paula, que marcou 26 pontos e pegou dez rebotes para sua equipe.

Com o resultado, o Franca assegurou a liderança da 1ª fase, enquanto o Leão ocupa a 15ª posição e depende de outros resultados para ter sua colocação final definida. O Conta Simples Rio Claro agora enfrenta o Bauru Basket, nesta quinta-feira (16), às 18h30, novamente no Ginásio Felipe Karam.