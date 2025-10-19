Foi emoção até o último segundo ontem no Ginásio Felipe Karan, o Conta Simples Rio Claro recebeu o Pinheiros em um confronto eletrizante pela primeira rodada do NBB.

A partida foi disputada ponto a ponto, com as duas equipes alternando a liderança do placar e proporcionando um verdadeiro espetáculo para os torcedores. Nos segundos finais, o Pinheiros conseguiu segurar a vantagem mínima e venceu por apenas dois pontos de diferença: 88 a 86.

As estatísticas oficiais da partida você confere clicando aqui.

Foto: Lucas Vieira

O jogo contou com transmissão do Grupo JC de Comunicação, com imagens ao vivo pelo YouTube e Facebook. Se você perdeu essa grande partida, ainda dá tempo de assistir na íntegra logo acima! Você também pode acessar a transmissão diretamente no YouTube clicando aqui, ou então, se preferir, pelo Facebook do Grupo JC clicando aqui e conferir todos os lances desse jogão.