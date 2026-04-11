Leão e Franca se reencontram (Foto: Marcos Limonti/SFC)

O confronto deste domingo é decisivo para a definição da tabela de classificação e do adversário do Leão nos playoffs da competição nacional.

O Conta Simples Rio Claro enfrenta o SESI Franca neste domingo (12), às 11h, no Ginásio Felipe Karam, em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do NBB. O jogo é de extrema importância para ambas as equipes, que buscam definir suas posições finais na tabela e conhecer seus respectivos rivais na fase de mata-mata. A transmissão do duelo será realizada, ao vivo, pelo YouTube do JC em parceria com o Conta Simples e a FonteLuz.

Para o time rio-clarense, o foco total está na reta final da primeira etapa. Após a vitória sobre o Pato Basquete na última segunda-feira (6), por 78 a 70, o Leão garantiu sua vaga nos playoffs logo em sua temporada de retorno à elite. Naquela ocasião, a equipe demonstrou força ao reverter uma desvantagem de 14 pontos, com grande atuação da dupla Gemadinha e Scott, responsáveis por 37 pontos combinados.

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Expectativas para o confronto e o líder Franca

O SESI Franca chega a Rio Claro na liderança do NBB, somando 30 vitórias e seis derrotas. O atual campeão, que vem de uma expressiva vitória sobre o Pato Basquete por 100 a 64, já assegurou pelo menos a terceira colocação nesta fase. Sob o comando de Helinho, o time conta com o retorno do pivô Cristiano Felício e possui um elenco estelar, que inclui David Jackson, Georginho de Paula, Corderro Bennett e Lucas Dias.

O Conta Simples Rio Claro, por sua vez, entra em quadra buscando definir sua posição final, que oscila entre o 14º e o 16º lugar. Após o desafio contra o Franca, o Leão encerra sua participação na primeira fase do NBB enfrentando o Bauru Basket na próxima quinta-feira (16), às 18h30, também no Ginásio Felipe Karam.

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