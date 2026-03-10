O Conta Simples Rio Claro joga contra o Unifacisa nesta terça-feira (10), às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, pela temporada do NBB
Nesta terça-feira (10), o Conta Simples Rio Claro entra em quadra para enfrentar o Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. A partida decisiva está marcada para as 19h30, no ginásio da Arena Unifacisa.
O adversário do Leão possui atualmente uma campanha equilibrada, com 14 vitórias e 14 derrotas na competição. No entanto, o time paraibano atravessa um momento de instabilidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados.
Na última sexta-feira (6), o Unifacisa foi derrotado pelo Paulistano pelo placar de 109 a 102, em um confronto definido apenas na prorrogação. Esse retrospecto recente pode ser um fator importante para a estratégia do Conta Simples Rio Claro.
Recuperação do Leão no campeonato
O Conta Simples Rio Claro chega para este duelo motivado após vencer o Vasco da Gama por 77 a 74. Na ocasião, o time rio-clarense demonstrou domínio e chegou a abrir uma vantagem de 19 pontos durante o jogo.
Apesar da reação do clube carioca com bolas de três pontos na reta final, o Leão segurou a pressão e confirmou o resultado positivo. O grande destaque daquela partida foi o armador argentino Fermín Thygesen, que anotou 20 pontos.
Reencontro entre Conta Simples Rio Claro e Unifacisa
Este será o segundo encontro entre as equipes nesta temporada. No confronto válido pelo primeiro turno, realizado no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, o Unifacisa levou a melhor e venceu o Leão por 85 a 78.
Agora, o Conta Simples Rio Claro busca dar o troco fora de casa para subir na tabela de classificação e manter o embalo após a última vitória conquistada em seus domínios.
Próximo jogo
O Leão segue no Nordeste e encara o Basquete Cearense, às 19h30, na sexta-feira (13).