Conta Simples Rio Claro busca se recuperar após última derrota contra o Brasília Basquete, no último sábado (25), pelo NBB 2026. Foto: Divulgação/NBB

Time busca recuperação após derrota sofrida para o Brasília; próximo jogo, contra o Osasco, terá transmissão ao vivo do JC

O Conta Simples Rio Claro volta à quadra hoje (28) para realizar o seu terceiro jogo pelo NBB. O adversário desta noite será o Paulistano, às 20h30, no Ginásio Felipe Karan.

O time vem de derrota no último sábado (25) contra o Brasília Basquete, que dominou por completo a equipe do Leão em seu Ginásio, vencendo por um placar de 109 x 57.

O destaque desse jogo foi o pivô Brunão, do Brasília, que terminou a partida com um duplo-duplo, sendo 26 pontos e 10 rebotes. Já pelo lado de Rio Claro, o armador Gemadinha em reencontro com sua ex-equipe, marcou 15 pontos, mas não foi o suficiente para fazer o Leão sair com um resultado positivo na capital federal.

O Paulistano, rival desta terça (28), disputou duas partidas no NBB sendo uma vitória sobre o Bauru e uma derrota para Franca, atual campeão nacional.

Próxima rodada terá transmissão do JC

Após enfrentar o Paulistano hoje (28), o Conta Simples Rio Claro recebe o Basket Osasco, em mais uma partida válida pelo NBB 2025-26.

Na próxima quinta-feira (30), às 20h, esse duelo terá a transmissão ao vivo, exclusiva e com imagens do JC e Caprem Construtora, à partir das 19h45, nos canais do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.