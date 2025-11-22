Foto: Thiago Silva

Após derrota na última quinta (20), para o Botafogo por 74 a 61, o Leão segue no Rio de Janeiro, onde hoje (22) terá uma missão duríssima ao enfrentar o Flamengo

O Conta Simples Rio Claro enfrentará hoje (22) um dos seus maiores desafios de sua volta oficial em 2025. A partida começa às 17h, no Ginásio Maracanãzinho e o adversário será a equipe do Flamengo, atual campeão da BCLA e líder do NBB, competição em que o Rubro-Negro estava invicto até enfrentar o Brasília Basquete na última quinta (20), jogo em que a equipe foi derrotada dentro de casa em uma partida eletrizante.

O último jogo do Leão foi também na quinta (20), em um jogo disputado, onde começou com a vantagem, mas acabou sofrendo a virada para o Botafogo, o placar final foi 74 a 61, resultado que fez com que o Botafogo ultrapasse o Conta Simples Rio Claro na tabela. O destaque da partida foi o armador Matheuzinho que quebrou seu recorde pessoal com 32 pontos no jogo.