Em busca de recuperação, o Conta Simples Rio Claro joga contra o Cruzeiro neste sábado (21), às 18h, para desempatar as campanhas das equipes na tabela do NBB

O Conta Simples Rio Claro enfrenta o Cruzeiro neste sábado (21), às 18h, em mais um confronto decisivo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida ganha contornos de decisão, pois servirá para desempatar as campanhas de ambas as equipes na competição nacional.

Até este momento, tanto o Leão quanto o time mineiro somam oito vitórias e dezoito derrotas. No entanto, a equipe rio-clarense leva vantagem técnica por ter vencido o confronto direto no primeiro turno. No dia 12 de novembro, o Rio Claro superou o adversário pelo placar de 99 a 77.

Momento das equipes no NBB

O Cruzeiro chega para o embate vivendo uma fase negativa na temporada 2026. A equipe mineira acumula cinco derrotas consecutivas e conquistou apenas um triunfo desde o início do ano. Em seu último compromisso, na quinta-feira (19), o Cruzeiro foi derrotado pelo Brasília por 93 a 87.

Por outro lado, o Conta Simples Rio Claro enfrenta o Cruzeiro vindo de uma partida extremamente equilibrada contra o Minas. Na última quinta-feira, o Leão foi superado por 98 a 95 na prorrogação. O destaque daquele jogo foi Gemadinha, cestinha da partida com 28 pontos.

Desfalques e desafios do Leão

Para o jogo deste sábado, o técnico do Rio Claro deve ter problemas na escalação. Os estadunidenses Stanley Scott e Demarco Owens, que já não atuaram contra o Minas, seguem como prováveis desfalques para o confronto contra a Raposa.

Mesmo com as ausências, o time busca repetir o bom desempenho ofensivo mostrado no terceiro quarto do último jogo, quando chegou a liderar o placar. A vitória é fundamental para o Leão subir na tabela e manter a vantagem no histórico direto contra o rival mineiro.