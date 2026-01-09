Leão foi derrotado no jogo de Brasília (Foto: Matheus Maranhão/CAIXA Brasília Basquete)

A equipe do Leão volta à quadra nesta sexta-feira (9) com transmissão ao vivo e com imagens do JC em parceria com a empresa Conta Simples

O Conta Simples Rio Claro enfrenta o Brasília Basquete nesta sexta-feira (9), às 20h, no Ginásio Felipe Karam.

O Jornal Cidade de Rio Claro em parceria com a Conta Simples, vai transmitir com exclusividade o jogo, a partir das 19h45, e você pode acompanhar ao vivo e com imagens no YouTube e Facebook do Jornal Cidade, que contará com a narração de Léo Mendes , os comentários de Eric Tatu e a reportagem de Ademir Sartori.

O Leão encontrou dificuldades em seu primeiro turno disputado desde a volta. O time venceu apenas quatro dos 19 jogos dessa primeira metade, ocupando a 17ª colocação. O Leão entrará no segundo turno mirando evitar o descenso, visto que as duas piores campanhas desta edição serão rebaixadas.

ÚLTIMO JOGO

Na última partida em 2025, o Leão foi até Franca, onde foi derrotado por 82 a 74, em um jogo que o time até tentou buscar o prejuízo mas acabou sendo tarde, o que deu a vitória aos donos da casa.