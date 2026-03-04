Foto: Wallace Lima/BFR

O Leão busca reabilitação em casa após sequência negativa, enquanto o time carioca tenta fugir da zona de rebaixamento no duelo desta quarta-feira (4)

O Conta Simples Rio Claro enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Ginásio Felipe Karam. A partida é fundamental para as pretensões da equipe rio-clarense na sequência da competição nacional.

Durante o mês de fevereiro, o Leão emendou uma sequência positiva de quatro vitórias consecutivas. Esse desempenho deixou o time comandado pelo técnico Rodrigo Silva em uma situação mais confortável na tabela de classificação.

Recuperação no Felipe Karam

Apesar do bom momento no mês passado, nos últimos dois jogos o Conta Simples Rio Claro foi derrotado pelas equipes do Minas e do Cruzeiro. Agora, o time busca somar pontos diante de sua torcida para retomar o caminho das vitórias.

Já o Botafogo vive uma situação delicada no campeonato. Uma derrota em solo paulista pode colocar o time carioca diretamente na zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o elenco visitante.

Momento do adversário e próximos jogos

A fase atual do clube carioca é negativa, com três derrotas consecutivas. O Botafogo desembarca em Rio Claro pressionado pela necessidade de pontuar para se afastar das últimas posições.

Após o duelo contra o Botafogo, o próximo compromisso do Leão será na sexta-feira (6). O Conta Simples Rio Claro enfrenta o Vasco, também às 19h30, novamente no Ginásio Felipe Karam (Felipão).

Transmissão ao vivo e com imagens

O JC, em parceria com a Conta Simples, realiza a transmissão exclusiva e com imagens da partida pelo YouTube e Facebook. Acompanhe ao vivo a partir das 19h15.