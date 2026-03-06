Leão estreou o novo uniforme no jogo contra o Botafogo, na quarta (4). Foto: Filippo Ferrari

O Leão enfrenta o Cruzmaltino às 19h30 no Ginásio Felipão, com cobertura exclusiva e imagens em tempo real nas plataformas digitais do Jornal Cidade

Nesta sexta-feira (6), o Conta Simples Rio Claro recebe o Vasco da Gama para um duelo decisivo pelo NBB, às 19h30, no Ginásio Felipão. Para o torcedor que busca transmissão ao vivo, o Jornal Cidade e a Conta Simples exibem a partida com exclusividade e imagens em suas redes oficiais.

A cobertura completa poderá ser acompanhada pelo YouTube e Facebook do Jornal Cidade. O confronto marca um momento de busca por reabilitação para ambas as equipes dentro da elite do basquete nacional.

O momento do Vasco da Gama no NBB

A equipe do Vasco da Gama chega a Rio Claro após um longo período sem jogos oficiais. O time carioca não entra em quadra desde o dia 22 de fevereiro, quando sofreu uma derrota para o Franca pelo placar de 85 a 80.

Atualmente, o Cruzmaltino enfrenta uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas na competição. O objetivo dos visitantes é somar pontos fora de casa para encerrar a instabilidade e subir na tabela de classificação.

Último jogo do Conta Simples Rio Claro

O Leão também vem de um resultado amargo em seus domínios. Na última quarta-feira (4), o Conta Simples Rio Claro foi superado pelo Botafogo, também jogando no Ginásio Felipe Karam, em uma partida decidida nos instantes finais.

A equipe rio-clarense vencia o confronto até os cinco segundos derradeiros, quando uma cesta do ala-pivô Scheuer deu a vitória aos cariocas por 83 a 82. O destaque positivo foi o jogador Vitor, que anotou 23 pontos e foi um dos cestinhas da partida.

Como acompanhar a transmissão ao vivo

A transmissão ao vivo do Jornal Cidade prioriza a experiência do torcedor com imagens de alta qualidade e narração exclusiva. A iniciativa reforça a parceria entre o JC e a Conta Simples para levar o esporte local ao ecossistema digital.

Para assistir, basta acessar os endereços youtube.com/jcrioclaro ou facebook.com/jcrioclaro a partir das 19h30 e torcer pelo Leão em mais um desafio pelo NBB 2025-26.