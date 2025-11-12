Presença da torcida pode ajudar no confronto na quadra do Ginásio Felipão. Foto: NBB

Após sequência de três derrotas, Conta Simples Rio Claro precisa do apoio da torcida para jogo desta quarta-feira (12). Com apoio da Caprem Construtora, equipe esportiva do JC transmite a partida ao vivo e com imagens

O Conta Simples Rio Claro volta à quadra nesta quarta-feira (12), às 19h, no Ginásio Felipe Karan, para enfrentar o Cruzeiro, em mais um compromisso pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias diante da torcida, após uma sequência de resultados negativos.

No último sábado (8), o time rio-clarense foi superado pelo KTO Minas, por 108 a 74, jogando em casa. Antes disso, havia perdido para o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul, por 68 a 61, no dia 5 de novembro, e para o Basket Osasco, em duelo decidido na última bola, por 104 a 103, em 30 de outubro.

A última vitória do Leão foi conquistada em 28 de outubro, quando derrotou o Paulistano por 89 a 87, também no Felipe Karam. Os ingressos físicos para o confronto contra o Cruzeiro estão disponíveis às 17h na bilheteria do Felipão, com valores a partir de R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia ou entrada social + 1 kg de alimento) e R$ 50 (cadeira de quadra). Crianças de até 12 anos não pagam, e idosos e professores têm direito à meia-entrada. Pela internet é possível comprar no site www.totalticket.com.br.

NBB TRANSMISSÃO AO VIVO

O Grupo JC, com apoio da Caprem Construtora, realiza a transmissão ao vivo e com imagem direto do Ginásio Felipe Karan, a partir das 18h45. A narração é de Luiz Carlos do Nascimento, comentários de Eric Tatu, e reportagem de Ademir Sartori. Acompanhe a partida do Leão com exclusividade pelo YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.