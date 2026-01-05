Daae orienta a população a não lavar carros e calçadas, não encher piscinas e não utilizar água em atividades não essenciais

Com o aumento de 60% na demanda em SP, o uso consciente de água é fundamental para evitar o desabastecimento e garantir a reserva nos reservatórios de Rio Claro

Com a intensa onda de calor que atingiu o Estado de São Paulo nos últimos dias, o consumo de água na Grande São Paulo aumentou em 60%. Diante desse cenário, o governo estadual e as autarquias locais reforçaram a orientação para o uso consciente.

Adotar gestos simples em atividades rotineiras pode economizar centenas de litros. Medidas urgentes para a economia de água ajudam a aliviar a pressão sobre o sistema de abastecimento, especialmente durante picos de temperatura.

Dicas práticas para reduzir o consumo de água

Escovar os dentes com a torneira fechada pode economizar até 12 litros por vez. Esse volume equivale a 24 garrafinhas de 500 ml ou o suficiente para encher seis panelas de arroz.

Banhos reduzidos também fazem a diferença no consumo de água. Ao diminuir o tempo de banho em apenas cinco minutos, é possível economizar até 80 litros, quantidade suficiente para hidratar uma pessoa por 40 dias.

Na cozinha, ensaboar a louça com a torneira fechada poupa cerca de 80 litros, o que equivale a dez banhos rápidos. Além disso, lavar o carro com balde em vez de mangueira economiza até 300 litros.

Orientações do Daae em Rio Claro

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) fez um apelo para que a população não lave carros e calçadas. A autarquia orienta que ninguém encha piscinas ou utilize água para atividades não essenciais neste período crítico.

A prioridade no consumo de água deve ser voltada exclusivamente para a alimentação e a higiene pessoal. O calor excessivo esvazia os reservatórios mais rápido do que a capacidade de reposição do sistema, causando oscilações no abastecimento.

Importância da caixa d’água residencial

O Daae destaca que imóveis com caixa d’água sofrem menos impactos em caso de interrupções. Segundo o Decreto Estadual nº 12.342/78, as residências devem manter uma reserva mínima suficiente para 24 horas de consumo.

A colaboração de todos é essencial para manter o equilíbrio do sistema. Pequenas mudanças de hábito garantem que o recurso não falte para as necessidades básicas de toda a comunidade durante a onda de calor.