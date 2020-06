O ranking das 100 maiores construtoras do Brasil é a premiação anual realizada pela INTEC Brasil, que classifica, homenageia e premia as 100 Maiores Construtoras do ano. A CAPREM Construtora foi eleita no ranking como a 10ª maior construtora do país, ganhando quatro posições em relação ao ano de 2019, quando estava na 14ª colocação. A premiação e análise do ranking levam em consideração os metros construídos pelas construtoras participantes e a CAPREM possui em seu currículo mais de 720.000m² construídos.

Desde 2003 no mercado da construção civil, a construtora localizada em Rio Claro já realizou o sonho da casa própria de milhares de famílias. “São aproximadamente 2.500 unidades habitacionais construídas e entregues. A Construtora CAPREM tem como objetivo o compromisso com as metas, o trabalho inovador e o respeito aos colaboradores. Esses três pilares nos colocam em um ciclo de conhecimento e reconhecimento, o que torna a CAPREM destaque dentro do segmento em que atua”, fala Emílio Capretz Neto, presidente da construtora.

A empresa é certificada por ISO 9001 e PBQP-h, o que comprova um sistema de Gestão da Qualidade eficiente e comprometido com os processos construtivos e satisfação dos clientes.

Durante a pandemia, as obras continuaram em execução, seguindo um rígido controle sanitário, afastamento de grupos de risco e monitoramento dos envolvidos. “A CAPREM tem feito um intenso trabalho de prevenção e controle com seus colaboradores com o intuito de sanar os problemas causados pelo Coronavírus e trazer aos clientes mais segurança nas negociações e na compra de seus apartamentos”, ressalta o presidente.

Os atendimentos são feitos através de agendamento para evitar aglomerações. A CAPREM conta com uma equipe de limpeza pronta para esterilizar os ambientes após cada reunião. São disponibilizados álcool em gel e máscaras em todos os ambientes de atendimento para constante higienização das mãos e proteção facial. “Vale salientar que as equipes administrativas e comerciais atendem em vários canais online como o WhatsApp, chat ao vivo em nosso site, teleconferência, Messenger, Instagram, telefone e e-mail”, explica Marcelo Lemos, diretor de marketing da Construtora.