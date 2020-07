O prefeito João Teixeira Junior reuniu-se no início da tarde de sexta-feira (3) com membros do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Rio Claro (Conerc). Durante o encontro o prefeito Juninho entregou as chaves do prédio localizado no Espaço Livre Centro para a presidente da entidade, Janice Aparecida Antonio Rezende.

O prefeito agradeceu aos membros do conselho, e pediu que os agradecimentos fossem extensivos a todos da comunidade negra, pela compreensão e colaboração em cederem o local para funcionamento das carretas da saúde.

“Foi um programa pioneiro no município e que trouxe grandes resultados para o setor de saúde de Rio Claro. Este local [Espaço Livre] era o mais indicado para o funcionamento das carretas, pela sua localização e dimensão, e o Conerc entendeu isto ao ceder o imóvel para que pudéssemos colocar o Espaço Mais Saúde para funcionar”, destacou Juninho, que estava acompanhado do vereador Irander Augusto.

O programa Mais Saúde funcionou durante aproximadamente um ano e meio e fez mais de 32 mil atendimentos entre consultas, exames e cirurgias, atendendo pessoas que esperavam na fila há anos.