Depois do feriado prolongado de Páscoa, o mês de abril ainda conta com o de Tiradentes. Diante disso a população deve ficar atenta com serviços que sofrem alteração.

Comércio de rua

Neste sábado (18) o horário de funcionamento é das 9h às 15h. Domingo (19) estará fechado. Na segunda, dia 20, o horário de funcionamento é das 9h às 18h e na terça – 21 (feriado) fica fechado.

Shopping

No feriado de 21 de abril o horário de funcionamento do Shopping Rio Claro será das 13h às 19h (Lojas e Quiosques), das 11h às 22h (Lazer e Entretenimento), das 11h às 22h (Alimentação). Cinema: consulte programação no site www.shoppingrioclaro.com.br

Agências bancárias

Na segunda-feira (20), o atendimento ao público segue normalmente. Já no feriado (21) não haverá atendimento presencial nas agências. A mesma situação irá se repetir nas lotéricas.

Poupatempo

Na segunda-feira (20), o funcionamento será normal, na terça (21) estará fechado e o expediente é retomado na quarta (22). Durante o feriado, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis.

Supermercados

A recomendação é consultar junto ao local que o consumidor costuma comprar. Pode haver variação devido ao feriado.

Daae

Na segunda (20) e terça (21), o atendimento será somente pelo telefone, no 0800-019-0505, disponível 24 horas, diariamente e recebe ligações de telefones fixos e celulares.

• Dias 18 e 19 (sábado e domingo) – atendimento digital (robotizado/assistente virtual) 24 horas.

• Dia 20 (segunda) – das 7h às 19h – atendimento humanizado.

• Dia 20 (segunda) – das 19h às 7h – atendimento digital (robotizado/assistente virtual).

• Dia 21 (terça) – atendimento digital (robotizado/assistente virtual) 24 horas.

Pelo atendimento humanizado, é possível tratar de assuntos como distribuição de água, solicitação de serviços, pedidos de informações, denúncias de desperdício e agendamento para atendimento presencial, realizado de segunda à sexta, das 8h às 15h30.

O atendimento digital, feito por assistente virtual, atende somente demandas urgentes como: vazamentos na rua, calçada ou cavalete; troca de registro de cavalete e furto de hidrômetro.