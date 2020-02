Confira mais atrações do Jd. Público nesta segunda de carnaval

Depois dos foliões dançaram muito ao som da Banda Batuque da Nega, o carnaval seguiu na noite desta segunda-feira (24) no Jardim Público de Rio Claro com mais duas atrações.

A Banda Balaio de Gato subiu ao coreto e com toda a sua irreverência e animação tirou todo mundo do chão.

E teve surpresa mirim e muito fofa que arrancou aplausos de quem foi curtir o carnaval da família. Com fama nacional depois de entrar para o programa The Voice Kids da Rede Globo, a rio-clarense Turí encantou a todos com a voz que fez todos os técnicos virarem as cadeiras.

A rio-clarense Turí (The Voice Kids) se apresentou no Jd. Publico

O carnaval no Jardim Público é gratuito a população.