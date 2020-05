Romon Rossi

A pandemia do coronavírus trouxe transtornos em vários setores do comércio. Um dos mais afetados foi o de transporte escolar. Pensando nisso, uma reunião foi realizada com a participação de motoristas de vans escolares e o Procon de Araras, para firmar um acordo, no qual eles concederam desconto de 50% aos contratantes – pais dos alunos.

Segundo o Procon, o consumidor que não concordar com a proposta e optar por rescindir o contrato deverá atentar-se às cláusulas do documento. A reunião contou com as presenças, também, dos vereadores Marcelo de Oliveira e Deise Aparecida Olímpio.

“Com as crianças em casa, muitos pais deixaram de pagar a mensalidade das vans. A nossa recomendação é que os pais paguem 50% do valor da mensalidade a eles. Não é recomendada a rescisão do contrato, afinal, o preço pode subir quando as aulas voltarem”, comentou Guilherme Buzolin Pimentel, diretor do órgão.