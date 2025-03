Nicole Nagib

Evento acontece nos dias 29 e 30 de março no Grupo Ginástico

Para abrir a agenda 2025 da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, o show “Mulheres que Cantam e Encantam” terá tema e estrutura inéditos, na forma de verdadeiro musical que contará a história do pop rock nacional desde a década de 50 até os dias de hoje. O evento acontece nos dias 29 e 30 de março às 20h no Grupo Ginástico Rioclarense.

Entre as novidades está a participação de sete novas cantoras que farão sua estreia no grupo das Mulheres que Cantam e Encantam e, pela primeira vez, se apresentarão com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro.

Nicole Nagib, artista consagrada do grupo, foi a responsável pela recente seleção das novatas. “As candidatas se inscreveram pelo Instagram e enviaram seus materiais; das 30 inscritas, foram feitas audições e sete foram melhor aprovadas para este concerto especial”, explica. São elas: Tinna Rock, Rebeca Maurício, Júlia Furlan, Letícia Rosa, Bianca Sayuri, Mel Ferreira e Débora Alvarenga.

“Todas já tinham alguma vivência com a música”, explica Nicole, agora terão nova e incrível experiência. Para Tinna Rock, figura constante nas apresentações em bares e casas noturnas de Rio Claro e região, apesar da experiência à frente dos palcos, essa promete ser uma das mais especiais. “Para mim está sendo a realização de um sonho, participar ao lado de tantos músicos excepcionais. Apesar do frio na barriga, dividir o palco com elas me deixa eufórica e a expectativa aumenta a cada dia, sempre acompanhei as apresentações e agora vou participar de cima do palco”, comemora.

Com 23 cantoras nesta edição 2025 e direção do coreógrafo e arquiteto Marcelo Camargo, o evento promete ser mais interativo, com misturas de trechos de diferentes músicas e artistas, performances, dança e material visual ilustrativo sob criação do artista Flávio Wetten, tudo para contar melhor a história do rock nacional, da década de 50 até hoje.

O evento abre as comemorações dos 30 anos da Orquestra Filarmônica de Rio Claro. A regência será do maestro Luciano Filho que, ao lado de dezenas de músicos e cantoras coordenadas pela regente Milene Corso, dividirão palco especialmente projetado.

A entrada é gratuita e a organização solicita a doação de 1kg de alimento não perecível.

A temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Rio Claro tem o patrocínio da Whirlpool Corporation e Brascabos, por meio da Lei Rouanet. Também patrocinam esta temporada por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com aportes de IPTU, ISSQN e ITBI, Casa do Construtor, Viva Cuidar, Jog Instrumentos Musicais, Delta Cerâmica, Sapataria Lago Azul, Ápia Veículos, Sobradão Eventos, Xavier Camargo Imóveis, Estrutura Dinâmica e Talklink, além do apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura de Rio Claro.