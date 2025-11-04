Luciano era uma figura querida nos bairros BNH, Vila Olinda e arredores da Rua 14, onde se tornou amigo dos próprios clientes e vizinhança

Foi sepultado na tarde de segunda-feira (3), no Memorial Cidade Jardim, o farmacêutico Luciano Viana da Silva, de 63 anos, conhecido profissional da Drogaria Olinda, em Rio Claro. O velório reuniu familiares, amigos e moradores da região do Parque Universitário, BNH, Vila Olinda e bairros próximos à Rua 14.

Luciano era bastante conhecido na comunidade pelo atendimento prestado ao longo dos anos e pela relação próxima com os clientes. Nas redes sociais, moradores publicaram mensagens de pesar e lembraram a dedicação do farmacêutico no trabalho.

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, na noite de segunda-feira (3), os vereadores realizaram um minuto de silêncio em homenagem a Luciano, reconhecendo sua atuação e vínculo com a população local.

Em homenagens, colegas lembraram também da época em que Luciano trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Ainda, do período em que estudaram no Centro Universitário Hermínio Ometto, na cidade de Araras.