Rio Claro tem 4462 casos de dengue neste ano, conforme divulgado na sexta-feira (5) pela Vigilância Epidemiológica. Em novembro foram cinco registros da doença. A Fundação Municipal de Saúde chama a atenção para a importância das medidas preventivas.

Pequena quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Por isso, o período de chuvas exige que a população redobre cuidados para evitar criadouros. Qualquer recipiente que acumule água pode ser utilizado pelo mosquito como criadouro.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 75% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro de casas. Isso reforça a importância de a comunidade fazer a sua parte e manter casas e quintais livres de locais que possam servir de criadouros do mosquito.