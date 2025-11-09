Candidatura do município foi oficializada no ano passado pelo prefeito Gustavo.

Uma comitiva da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (Aces) chegará a Rio Claro na segunda-feira (10) para avaliar o município como candidato ao título de Cidade Americana do Esporte para o ano de 2026. “Pelo volume de ações e iniciativas de estímulo ao esportes que já providenciamos nos últimos anos, acreditamos que Rio Claro tem grandes chances de conseguir esse título”, afirma o prefeito Gustavo, que no ano passado oficializou a candidatura do município.

O selo de ‘Cidade Americana do Esporte’, que tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é concedido às cidades que, por meio da democratização do acesso ao esporte, promovem a inclusão social, a cultura e a educação. “Na quarta-feira, no Sest/Senat, vamos defender nossa candidatura, mostrando tudo o que Rio Claro realiza nesse sentido”, informa o secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele. A defesa será em evento marcado para às 9h30 e aberto ao público.

A comitiva, que fará vistorias em várias praças esportivas de Rio Claro e avaliará os méritos de Rio Claro, será recepcionada no gabinete do prefeito Gustavo na manhã de terça-feira (11) e é formada por Nuno Pedro Bras dos Santos (diretor executivo da Aces Europe e presidente da Aces Portugal), João Evangelista Macario (presidente da Aces Brasil), Lukas Vorel, Antonio Fernandez Fontecha e Paulo César Prata Teixeira.