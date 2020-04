A quarentena no estado de São Paulo vai até o próximo dia 10 de maio, quando o governo pode anunciar a flexibilização dos serviços e comércios. Em Rio Claro, na Rua 3, principal ponto de comércio da cidade, alguns comerciantes já trabalham no chamado “meia-porta” atendendo os clientes na entrada do estabelecimento.

Ontem (29) o movimento era grande no comércio da área central, mesmo com a maioria das lojas fechada. Consumidores e funcionários usavam máscaras para se prevenir do coronavírus, mas mesmo assim havia o receio de algumas pessoas que não tiveram opção e foram obrigadas a irem às compras no comércio local.

“Estou trabalhando em home office e tive problemas com o computador que estou usando para os serviços. Não tive opção e precisei sair para comprar uma peça para poder consertá-lo e voltar a trabalhar. Saí por extrema necessidade, usando máscara, caso não precisasse, teria ficado em casa sem dúvida”, explicou Maria Fernanda da Silva.

A manicure Sônia Gonçalves também não teve opção. Com o término do material que utiliza em seu trabalho, precisou ir às compras para seguir trabalhando.

“Estou atendendo minhas clientes com um espaçamento de tempo de três horas para poder higienizar minha casa e equipamentos, além de usar máscaras e álcool em gel. Não posso parar de trabalhar, tenho que colocar comida em casa e, como terminaram alguns produtos que uso, precisei sair para comprar. Coloquei minha máscara, comprei e já estou indo para minha casa”, disse.

Procurados, os comerciantes preferiram não se pronunciar.

Novas Medidas

O governo de São Paulo avalia reabrir a economia do estado começando com a flexibilização dos serviços e comércios após a quarentena.