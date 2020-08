A véspera do Dia dos Pais, nesse sábado (8), está sendo de movimentação no comércio de rua no Centro de Rio Claro. As lojas são obrigadas a organizar o acesso ao interior dos locais e exigir o uso de máscaras para funcionarem após a liberação do Governo de SP por conta da nova Fase Amarela.

A partir da próxima segunda-feira (10), as lojas ficarão abertas das 12 até as 18 horas em dias de semana e das 9 às 15h aos sábados, de acordo com a Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro).