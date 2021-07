O feriado estadual da Revolução Constitucionalista altera o funcionamento do comércio e dos serviços públicos em Rio Claro nesta sexta-feira (9). De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, as lojas do chamado “comércio de rua” vão atender na sexta-feira, porém, em horário diferenciado, das 9 às 15 horas. No Shopping Rio Claro, o atendimento nas lojas vai acontecer das 13 às 19 horas.

Supermercados estão autorizados a funcionar, e cada loja define seu horário. No serviço público, as repartições municipais não atendem no feriado, permanecendo em atividade somente os chamados serviços essenciais. Segundo a prefeitura, a coleta de lixo acontece normalmente na sexta-feira e também no sábado (10) nos bairros já programados.

De sexta a domingo (11), o atendimento médico emergencial na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito em plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a unidade de pronto-atendimento do Bairro do Estádio, na Avenida 29.

Já o pronto-atendimento do Cervezão, na Rua M-9, atende exclusivamente pessoas com sintomas de Covid-19. Emergências psiquiátricas serão atendidas no Centro de Atendimento Psicossocial, ao lado do Pronto-Atendimento do Cervezão. Além disso, o Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.