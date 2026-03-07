Empreendedoras como a maquiadora e penteadista, Letícia Bueno, do Vale do Paraíba, fazem parte desse avanço e contaram com o apoio do Banco do Povo para recomeçar e transformar o sonho do próprio negócio em realidade (Imagem: Agência SP)

Neste domingo, 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, dados recentes evidenciam o crescimento do protagonismo feminino na economia do estado de São Paulo. Levantamento do Sebrae-SP aponta que o número de mulheres empreendedoras aumentou cerca de 51% nos últimos três anos. Entre as histórias que refletem esse avanço está a da empreendedora Viviane Queiroz, de Itapetininga, no interior paulista, que atua no segmento de borracharia móvel e contou com apoio do Banco do Povo Paulista (BPP), programa vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para ampliar a capacidade de atendimento do negócio.

Em um setor no qual as mulheres representam apenas 16% da força de trabalho, conforme levantamento de 2025 da plataforma especializada Oficina Brasil, Viviane divide a rotina entre a administração da empresa e o atendimento direto aos clientes. No dia a dia, ela também atua como borracheira e participa dos serviços prestados em diferentes pontos da cidade, especialmente em atendimentos a tratores utilizados em parques agrícolas e fazendas.

Trabalhando ao lado do marido, a empreendedora buscou o microcrédito do Banco do Povo para investir na estrutura da empresa. O recurso foi utilizado na aquisição de um novo compressor, equipamento essencial para o atendimento de veículos de grande porte, como caminhões. Antes da melhoria, o equipamento disponível não tinha potência suficiente, o que dificultava o serviço. Com o investimento, foi possível reduzir o tempo de atendimento e ampliar a produtividade do negócio.

Iniciativas como essa contribuem para movimentar a economia paulista. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026, o Banco do Povo disponibilizou cerca de R$ 298,5 milhões em 19,3 mil operações destinadas a mulheres empreendedoras. Apenas em 2026, foram realizadas 548 operações por meio da linha Empreenda Mulher, totalizando aproximadamente R$ 8,7 milhões em crédito, o que demonstra a continuidade do incentivo ao empreendedorismo feminino no estado.

Dentro desse cenário de crescimento, o setor de serviços concentra boa parte dos pequenos negócios comandados por mulheres. Áreas como beleza, estética e atendimento personalizado estão entre as mais representativas. De acordo com levantamento do Sebrae, com base em dados da PNAD Contínua do IBGE, 56,8% das mulheres donas de negócio no Brasil atuam nesse segmento, evidenciando a forte presença feminina em atividades ligadas à prestação de serviços e ao atendimento direto ao público.

Esse avanço também se reflete na trajetória de profissionais como a maquiadora e penteadista Letícia Bueno, do Vale do Paraíba. Após uma experiência profissional no exterior, ela retornou ao Brasil e decidiu retomar a carreira com o apoio do Banco do Povo. O microcrédito permitiu investir em materiais, produtos e na estrutura necessária para ampliar a qualidade do atendimento às clientes, proporcionando mais segurança para reingressar no mercado e fortalecer o próprio negócio.

A empreendedora destaca que, apesar dos desafios de empreender, existem programas de apoio capazes de auxiliar nesse processo. O acesso à informação e às oportunidades disponíveis pode transformar um recomeço em uma conquista significativa. Segundo ela, o microcrédito foi decisivo para o crescimento de seu trabalho, especialmente pelas condições mais acessíveis em comparação às oferecidas por instituições financeiras tradicionais.

O Banco do Povo Paulista oferece linhas de crédito que variam de R$ 200 a R$ 21 mil. Além do financiamento, os participantes também têm acesso a cursos gratuitos de capacitação empreendedora promovidos pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, voltados ao desenvolvimento ou aprimoramento da gestão dos negócios.

Informações sobre as unidades conveniadas ao Banco do Povo, a relação de documentos necessários para solicitação do microcrédito e as taxas de juros podem ser consultadas na página oficial do Banco do Povo Paulista, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por Agência SP.