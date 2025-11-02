Rio Claro realizou quinta-feira (30) a sexta edição da Feira da Empregabilidade, com a oferta de quase 1.000 vagas de emprego, disponibilizadas por 30 empresas. Levantamento dos organizadores aponta que 683 pessoas foram até a feira em busca de uma vaga de emprego. As pessoas selecionadas passarão por nova entrevista nas empresas.

Entre as vagas disponíveis estavam para almoxarifado, auxiliar de produção, assistente de qualidade, engenheiro de manutenção pleno, administração, torneiro, futurista, técnico farmacêutico, conferente, jovem aprendiz, enfermeiro e técnico químico.

A feira foi criada para facilitar o contato entre quem quer empregar e aqueles que se mobilizam por espaço no mercado de trabalho.

A Feira da Empregabilidade é organizada pela prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Conecta – PAT, em parceria com empresas, comércio e Acirc.

A feira é um evento que conecta empregadores e candidatos a procura de vagas de emprego. Seu objetivo é facilitar o processo de contratação, oferecendo uma plataforma para que as empresas encontrem candidatos qualificados e os candidatos interajam diretamente com os empregadores. Durante a feira, as empresas têm a oportunidade de divulgar suas vagas de emprego, conduzir entrevistas e recrutar talentos, além de aumentar a visibilidade de suas marcas e encontrar novas oportunidades de negócios.