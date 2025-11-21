A colisão frontal entre um Ford Ecosport e um VW Polo na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), entre Araras e Rio Claro, provocou a morte de Eduardo José dos Santos, de 39 anos, motorista do Ecosport, e deixou duas pessoas feridas na tarde dessa quinta-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária, os veículos bateram de frente. O Polo permaneceu parado na faixa de rolamento no sentido Araras–Rio Claro, enquanto o Ecosport ficou na faixa de aceleração no sentido contrário. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e do SAMU já atendiam a ocorrência quando os policiais chegaram ao local.

O Corpo de Bombeiros informou que Eduardo José dos Santos morreu no local, com o óbito confirmado pelo médico do SAMU. O condutor do Polo foi encaminhado ao hospital e passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Uma criança de cinco anos que estava no veículo do motorista que morreu foi levada à Santa Casa de Rio Claro e permanece em observação, acompanhada pela mãe.

A perícia técnica esteve no local para registrar as evidências e coletar informações. O laudo pericial deverá apontar, nos próximos dias, as causas da colisão e esclarecer como o acidente ocorreu. Imagens: @sgt_leme