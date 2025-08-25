O trecho onde ocorreu o acidente já está em obras de duplicação, com previsão de conclusão apenas em 2026

Um grave acidente interditou totalmente a Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Rio Claro a Araras, na tarde desta segunda-feira (25). A ocorrência foi registrada às 13h31, no km 65, no sentido Leste, e envolve dois caminhões que colidiram de frente. O trecho está interditado.

Segundo dados preliminares, com o impacto, um dos veículos permaneceu parado sobre a pista enquanto o outro capotou e caiu em uma ribanceira. A concessionária Intervias acionou equipes de resgate, além da Polícia Militar Rodoviária.

Foto: Reprodução/Internet

A ocorrência está em andamento. Segundo a Artesp, os motoristas apresentam ferimentos leves. A via segue totalmente bloqueada no trecho, sem previsão de liberação até o momento. Vale lembrar que o trecho está em obras para duplicações que devem terminar somente no ano de 2026.