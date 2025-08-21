Um acidente envolvendo três veículos deixou um motorista gravemente ferido na tarde de ontem (20), na rodovia que liga Ajapi a Rio Claro, nas proximidades de uma fábrica da região.

Segundo a Guarda Civil, o condutor de um Gol GL 1.8 vermelho perdeu o controle do veículo ao tentar uma ultrapassagem, rodopiou na pista e atingiu um Citroën Exclusive cinza, antes de colidir frontalmente com um furgão Renault Master branco.

O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado em estado grave ao hospital, onde permanece internado.

Os outros dois condutores não se feriram, embora tenham registrado danos materiais em seus veículos. Além disso, constatou-se que o carro do motorista ferido circulava com licenciamento vencido, sendo recolhido ao pátio por guincho.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente, e a investigação deve apontar as responsabilidades nos próximos dias.