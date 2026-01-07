Lixo acumulado em clínica médica de Rio Claro

Com contrato emergencial de R$ 1,2 milhão, a Mafra Ambiental é a nova empresa responsável pela coleta de resíduos de saúde em clínicas e farmácias de Rio Claro

A coleta de resíduos de saúde em Rio Claro conta com uma nova empresa responsável pelo serviço. Conforme publicação no Diário Oficial do Município na última segunda-feira (05), a empresa Mafra Ambiental assumiu o setor.

O serviço atende clínicas médicas, consultórios veterinários, farmácias e outros estabelecimentos do município. A mudança ocorre após um período de instabilidade no recolhimento desses materiais específicos na cidade.

Detalhes do contrato da Mafra Ambiental

O novo contrato para a coleta de resíduos de saúde tem o valor total de R$ 1.249.500,00. O documento foi assinado em 11 de dezembro e possui validade de seis meses.

A contratação foi realizada com dispensa de licitação. Segundo a administração municipal, a medida foi necessária devido ao caráter emergencial para garantir a continuidade do serviço essencial de saúde pública.

Histórico de reclamações no serviço

Em dezembro, diversos profissionais da área denunciaram que a coleta de resíduos de saúde ficou paralisada por até quatro semanas em alguns pontos. A vereadora Tiemi Nevoeiro (Republicanos) utilizou as redes sociais para expor o problema.

Os proprietários dos estabelecimentos afetados ressaltaram que pagam uma taxa específica para a realização do serviço. Na ocasião, a prefeitura informou que a nova empresa já atuava para normalizar o cronograma de recolhimento.

Situação atual da coleta em Rio Claro

Apesar do início das operações em dezembro, a normalização completa da coleta de resíduos de saúde só foi sentida por alguns proprietários de clínicas nos primeiros dias de 2026.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue acompanhando os trabalhos da Mafra Ambiental para assegurar que todos os endereços cadastrados recebam o atendimento adequado dentro dos prazos estabelecidos.