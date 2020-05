O Dia do Trabalhador altera o atendimento dos serviços públicos municipais de Rio Claro nesta semana. A maioria das repartições públicas não terá expediente na sexta-feira, 1º de maio. Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente na sexta-feira e no sábado (2). Os moradores de bairros onde há coleta nesses dias podem colocar o material para ser recolhido como de costume. Aos domingos, não há coleta de lixo domiciliar no município.

Os ecopontos abrem em horário especial no feriado de sexta-feira, das 8 horas ao meio dia. No sábado (das 8 às 17 horas) e no domingo (das 8 horas ao meio dia), os ecopontos abrem em horário normal.

O serviço de cata bagulho não terá atividade no feriado de sexta-feira (1º). Aos sábados e domingos não há cata bagulho em Rio Claro. A coleta seletiva de lixo em Rio Claro não terá atividade no feriado de sexta-feira e será normal no sábado (2). Aos domingos, o serviço não é realizado.