O Colégio Puríssimo abriu essa semana as inscrições para estudantes

participarem do programa de descontos “O Mérito É Todo Seu!”, que foi

reformulado para atender os desafios diante da pandemia causada pelo

coronavírus.

O programa de descontos, agora com formato digital, é uma seleção de mérito acadêmico para alunos que irão cursar o 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais ou o 1º ano do Ensino Médio no ano letivo 2021.

Serão oferecidos descontos de até 50% para os alunos com melhores

desempenhos acadêmicos (desconto mérito) para estudarem em 2021 no

Colégio Puríssimo, que adota no Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º

ano) e no Ensino Médio o Sistema de Ensino Poliedro e faz parte da Rede ICM de Educação, uma Rede de 15 Escolas presentes em quatro estados.

As inscrições serão aceitas até o dia 28 de agosto de 2020 e os participantes

devem frequentar o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais ou o 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais em 2020.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site do colégio:

https://www.redeicm.org.br/purissimo/programa-de-descontos-o-merito-e-todo-seu-2/

Participe e faça parte do colégio comprometido com o futuro!