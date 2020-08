A cada ano, o Colégio Koelle promove inovações em sua proposta pedagógica. Em 2014, a escola deu um importante passo nesse sentido, introduzindo a tecnologia em sala de aula de forma plena, por meio do ensino com iPad.

Durante a pandemia da Covid-19, ficou para nós mais do que evidente como foi acertada essa decisão. Em poucos dias, adaptamos nossos processos de ensino e os alunos passaram a contar com o Projeto Koelle a Distância.

A data em que ocorrerá o retorno das atividades presenciais nas escolas continua incerta. Assim sendo, para garantir a segurança dos candidatos a uma bolsa, de nossos alunos e colaboradores, neste ano o Revelando Talentos terá um formato inédito.

O processo seletivo para concorrer a uma bolsa de estudo será 100% digital. Os candidatos serão avaliados com base em informações que nos serão transmitidas no ato da inscrição, por uma entrevista, e também por meio de um vídeo.

O programa destina-se a alunos de outras escolas que em 2021 estarão cursando o Ensino Fundamental II (6º a 9º anos) ou o Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

Os alunos já matriculados no Colégio Koelle, aptos a participar do Revelando Talentos, são aqueles que, em 2021, ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Ensino Médio.

As bolsas de estudo podem variar de 5% a 100%, de acordo com a situação socioeconômica apresentada pela família e pelo desempenho acadêmico do(a) aluno(a).

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto de 2020, então faça sua pré-cadastro para receber todas as informações e o formulário de inscrição em nosso site: https://www.colegiokoelle.com.br/revelando-talentos/

Desejamos sucesso no Revelando Talentos!