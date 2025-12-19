Site traz passo a passo para tirar habilitação dentro das regras atuais, que tornam o processo mais rápido e mais barato

O Detran-SP lançou uma página dedicada exclusivamente à CNH Paulista, marcando a reestruturação do processo de habilitação no estado. O novo portal, acessível pelo endereço detran.sp.gov.br/cnhpaulista, oferece um guia detalhado para o futuro condutor, apresentando o avanço tecnológico em cada etapa e a discriminação de todos os custos envolvidos.

A iniciativa busca tornar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação mais acessível. O modelo adotado em São Paulo é híbrido, integrando os sistemas estaduais ao aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Flexibilidade e agilidade no processo da CNH Paulista

Com a nova estrutura da CNH Paulista, o cidadão tem mais autonomia para gerenciar sua formação. No novo portal, é possível buscar profissionais para as aulas e agendar exames diretamente pelo sistema. Uma das principais mudanças é o fim do prazo de 12 meses para a conclusão do processo, permitindo que cada candidato tire o documento em seu tempo ideal.

O Detran-SP se antecipou às normas federais, como a Resolução Contran nº 1.020/2025 e a Medida Provisória nº 1.327/2025. O planejamento técnico permite que a autarquia execute adaptações aceleradas, focando especialmente na redução de custos para o bolso do cidadão, por meio de mudanças nas aulas práticas e revisão de fluxos.

Protagonismo de São Paulo na nova habilitação

No último sábado (13), São Paulo tornou-se o primeiro estado a aprovar um candidato no novo exame teórico da CNH Paulista. A prova agora tem uma hora de duração e exige o mínimo de 20 acertos, reduzindo a exigência anterior que era de 21 questões.

Além disso, a reforma permite que as aulas práticas sejam realizadas com instrutores credenciados diretamente no Detran-SP, além das tradicionais autoescolas. O processo de credenciamento desses profissionais já foi iniciado pelo órgão estadual para garantir a integração das bases nacionais sem interrupções.