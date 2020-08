Após mais de quatro meses com as atividades esportivas paralisadas em razão da pandemia do coronavírus, os clubes de Rio Claro começam a retomada gradual das atividades esportivas.

Os associados começam a voltar timidamente, mas ao chegarem ao local encontram um ambiente seguro para a atividade física.

No Grupo Ginástico Rioclarense, a academia foi transferida para o Salão Social com 1.000m² que é três vezes maior que o espaço utilizado normalmente. Foram estipulados 40 alunos por turma e um limite de seis turmas por dia. As aulas duram 50 minutos com um intervalo de 10 minutos de uma aula para outra para que possa ser feita a higienização da academia.

Nesta segunda (24) retornam as aulas de lutas (Jiu-Jítsu, Muay thai e Taewkondo) com limitações de alunos, sem contato físico e com demarcação no tatame. Para as atividades, um sistema de agendamento online foi implantado, a fim de evitar aglomeração na porta do clube.

Vale destacar que o clube instalou diversos EPIs, com tapetes sanitários, dispenser e totten de álcool em gel, borrifadores de álcool, demarcação no chão com distância de 2m de cada aparelho, entre outros. É obrigatório o uso de máscaras, trazer a própria garrafinha de água (bebedouros não estão disponíveis por questão de segurança) e toalhas.

“A prática de atividade física vai muito além da estética, ela também aumenta a imunidade e previne problemas de saúde. As atividades físicas ajudam a manter a boa saúde mental na quarentena, reduzindo o estresse e a ansiedade, além de proporcionar equilíbrio emocional”, explica Uisner Lucas de Souza, coordenador de Esportes do GG.

No Floridiana Tênis Clube o protocolo é parecido. São seis horários disponíveis para a academia e a dinâmica de treinos foi adaptada para uma hora por aluno. É obrigatório o uso de máscaras, trazer toalha e garrafa de água de casa e as aulas terão intervalo para higienização do local. As aulas de alongamento, funcional, condicionamento físico e outras serão realizadas em espaço aberto e com número limitado de pessoas de hora em hora. As quadras de tênis estão abertas todos os dias das 6h às 9h e das 17h às 20h.

“A importância desta retomada para prática das atividades físicas oferecidas pelo Floridiana agrega para que nossos associados se sintam acolhidos e retomem em segurança a prática presencial e regular dos exercícios físicos. Para a saúde mental também é de suma importância, já que muitos neste período sentiram-se desmotivados após o período longo de quarentena e portanto afastados do clube. Retornamos com as mudanças cabíveis e necessárias e com certeza de braços abertos e motivados para acolher a todos no dia a dia das aulas, reiterando dentro do distanciamento e segurança que o momento ainda necessita”, explicou Rafael Vieira de Paula, coordenador de Esportes do clube.