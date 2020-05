Nos próximos meses, as temperaturas baixas irão reinar e uma coisa é certa, curtindo ou não o frio, é preciso atenção com os cuidados dos pets no inverno. Por isso, providenciar roupinhas, cobertores e até banhos mais quentes não é exagero quando se trata de cães e gatos. Os filhotes e os idosos estão entre os que mais sofrem com a queda de temperatura. Mas é bom lembrar que os cuidados com os pets no inverno devem ser para animais de todas as idades. Isso previne o aparecimento de doenças e evita que outras já existentes se agravem.

“No inverno, devemos redobrar os cuidados com os pets!”, alerta o veterinário Gustavo Bonafé Dávila. “Animais que sentem mais frio tendem a procurar lugares quentes com maior frequência. Além disso, eles podem diminuir a ingestão de comida e água e podem passar boa parte do dia deitados e apáticos”, observa Gustavo. “Na presença de doenças respiratórias, alguns podem ter tosse, espirros e até secreção nasal e ocular”, relata.

Segundo Dávila é importante ter alguns cuidados, itens como camas, tapetes, mantas e roupinhas são ótimos, principalmente para animais de pelo curto. Para pets com pelos longos, é importante a escovação diária, porque evita nós na pelagem, que podem acabar lesionando a pele. Para as aves, cobrir gaiolas, forrar baias e casinhas para sempre oferecer um abrigo quentinho para os bichinhos (especialmente para os que dormem nas aéreas externas de casa). No inverno, ocorre o aumento no índice de doenças respiratórias entre esses animais. Portanto, é preciso ficar atento e manter a vacinação em dia. No caso dos pets idosos o cuidado é ainda maior, pois eles acabam sentindo ainda mais o impacto do frio.

Pensando nesta questão do inverno, o veterinário alerta que os animais de abrigo também precisam dessa atenção em relação ao frio e por isso criou uma campanha que beneficiará esses animais. Em sua clínica ele também vende produtos de inverno como roupinhas, caminhas, mantas, brinquedos, ração, entre outras variedades, e a cada R$ 100,00 em compras de produtos de inverno para o seu pet você ajuda a ONG Matilha SRD a ganhar um cobertor da Clínica Bicho Solto.

Hoje a ONG mantém cerca de 120 animais, que precisam de ajuda. A Clínica Bicho Solto também conta com uma caixa de coleta para os itens de inverno (roupas, caminhas e cobertores) que seu pet não está mais usando e que também serão doados à ONG Matilha SRD.