Claudia Raia exalta autoestima após foto sexy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Claudia Raia, 53, levou numa boa a foto vazada por seu maquiador na qual ela aparece nua. Em suas redes sociais, Claudia republicou a imagem e mostrou que está satisfeita com o corpo e o momento de vida.

“Amo minha idade, meu corpo e toda minha história. Me acolhi, me aceitei e me permiti ser quem eu sempre fui. E a minha idade… idade? Apenas um detalhe nisso”, começou.

Na sequencia da postagem, disse que se sente livre, desprendida e com muita energia. “A vida me ensina todo dia algo lindo: seja você mesma, Claudia. Quero convidar você para viver a melhor história de amor da sua vida… você com você mesma”, publicou.

Famosos como Letícia Spiller, Cleo e Reynaldo Gianecchini a elogiaram. “Nossa senhora, hein, Claudia”, escreveu Gianecchini, que contracenou com a atriz em novelas como “Belíssima” (2005).

Após a foto vir à público, na última segunda-feira (17), Claudia recebeu uma enxurrada de elogios, de famosos e anônimos. No primeiro contato dela com a foto, havia sido mais modesta na hora de analisar seu próprio nude: “Até que ficou boa”, brincou.

Até mesmo o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, 22, comentou: “Mamãe, né”. “Meu amigo, sua mãe é simplesmente maravilhosa, deu um tapa na cara de muita novinha”, afirmou uma internauta a ele.

