A sede da Secretaria de Cultura fica no Casarão de Cultura, no Centro. No detalhe, alguns dos artistas que assinam a carta (Crédito: Donalis Delgado)

Uma carta aberta assinada por quase 340 artistas rio-clarenses foi apresentada nessa sexta-feira (5) à Secretaria Municipal de Cultura. O documento, também encaminhado à Câmara Municipal, tem intuito de manter diálogo com a Prefeitura de Rio Claro neste período de enfrentamento ao coronavírus. Assim como em todo País, projetos culturais que estavam em andamento no Executivo foram interrompidos, o que vem impactando o trabalho e o rendimento dos profissionais, uma vez que estão sem atividades desde o mês de março.

“Entendemos que o melhor para o momento que passamos é ficarmos em casa, mas ainda assim podemos fomentar ações artísticas com segurança e criatividade, dando continuidade e inaugurando projetos autorais e de coletivos na cidade de Rio Claro, seguindo o exemplo de outros municípios”, declara a carta de autoria de Gabriela Naomi X (performer), Felipe Custódio (ator, figurinista e produtor), Marcos Calegari (ator, diretor e professor de teatro) e Léo Moita (ator, diretor, dramaturgo e professor de teatro).

Diante do cenário, a categoria solicita ações emergenciais com novos editais ou prêmios, a reestruturação parcial dos editais nº 1, no que se refere à Circulação de Espetáculos e Realização de Eventos Culturais, e nº 2, para Aprimoramento Artístico. Ainda, pede a aprovação urgente do Plano Municipal de Cultura. Este projeto de lei está em tramitação nas comissões do Legislativo e deve ser votado até o início do segundo semestre.

Os artistas ressaltam que, dos editais que foram lançados no ano passado, apenas o edital nº 3, de Oficinas Culturais e Artísticas, teve o repasse parcial dos recursos. “Após a pandemia, foi o único que teve um pedido de readequação das atividades. Os artistas de Rio Claro, que desejam seguir na sua produção artística cultural, aguardam uma resposta urgente assim como o momento em que vivemos”, declaram.

Município

A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, informou ao Jornal Cidade que as pautas reivindicadas estão em discussão. “Na segunda-feira me reunirei com o prefeito para debater. As questões estão bem encaminhadas, em breve retornaremos aos artistas”, diz. Segundo Ferraz, estão em estudos editais que foram lançados para apoio emergencial em todo Estado de São Paulo “para que possamos adequar um modelo que atendera às demandas dos artistas da cidade de Rio Claro. Esse edital será construído junto ao Conselho de Cultura”, diz. Na quinta-feira (4), o Senado Federal aprovou projeto para auxílio financeiro à categoria e a Prefeitura já tem uma estimativa de quanto Rio Claro poderá receber mediante a contrapartida. “Caso o presidente Bolsonaro vete a lei, vamos tramitar da mesma forma uma batalha por investimento emergencial para artistas”, conclui.